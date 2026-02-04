DAX 24.597 +0,0%ESt50 5.970 +0,0%MSCI World 4.500 -0,1%Top 10 Crypto 9,1250 -6,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 59.466 -4,1%Euro 1,1792 -0,1%Öl 68,74 -0,3%Gold 4.856 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y PayPal A14R7U Siemens 723610 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral an Hannover Rück-Aktie
Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Canopy Growth präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
216,80 EUR +2,30 EUR +1,07 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,63 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

12:46 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
216,80 EUR 2,30 EUR 1,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Tom Zhang legte am Donnerstag dar, warum eine Aufweichung der EU-Reform des Emissionshandels die Anlagestorys der europäischen Zementhersteller aus seiner Sicht nicht aus der Bahn wirft. Kursschwächen wie am Vortag seien Kaufchancen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
217,80 €		 Abst. Kursziel*:
21,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
216,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,23%
Analyst Name:
Tom Zhang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

30.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktuelle Analyse Barclays Capital: Overweight-Note für Heidelberg Materials-Aktie Barclays Capital: Overweight-Note für Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagmittag im Minus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Mittag
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag freundlich
Dow Jones Heidelberg Materials-Aktie in Grün: Zukauf der Maas Group in Milliardendeal
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt
dpa-afx Chemieaktien wie BASF, LANXESS und Wacker profitieren von Entlastung - Heidelberg Materials tiefrot
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen