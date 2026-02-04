Heidelberg Materials-Aktie in Grün: Zukauf der Maas Group in Milliardendeal
Heidelberg Materials übernimmt das Baustoffgeschäft der Maas Group in Australien für einen Unternehmenswer Milliarden australische Dollar (bargeld- und schuldenfrei).
Laut Mitteilung des Heidelberger Baustoffriesen Heidelberg Materials handelt es sich bei Maas um den führenden Anbieter von Zuschlagstoffen, Transportbeton und Asphalt in den östlichen Bundesstaaten New South Wales, Queensland sowie Victoria. Der Kaufpreis entspreche nach Synergien dem 8,4-fachen des erwarteten Pro-forma-EBITDA in den zwölf Monaten nach Abschluss der Transaktion, erklärte der DAX-Konzern.
"Mit der Akquisition beschleunigen wir unseren Wachstumskurs", sagte Vorstandschef Dominik von Achten. "Wir ergänzen unsere bestehende Marktpräsenz in attraktiven Regionen und nutzen dabei erhebliche Synergien."
Dem erworbenen Unternehmen gehören 40 Steinbrüche, 22 Transportbetonwerke, zwei Asphaltwerke sowie eine Recyclinganlage. Die Belegschaft besteht aus mehr als 1.000 Mitarbeitern. Ein Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte erwartet.
Die Heidelberg Materials-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,01 Prozent auf 217,80 Euro.
