Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Profil
Akquisition

Heidelberg Materials-Aktie in Grün: Zukauf der Maas Group in Milliardendeal

05.02.26 09:36 Uhr
Heidelberg Materials-Aktie steigt: Milliardenübernahme der Maas Group!

Heidelberg Materials übernimmt das Baustoffgeschäft der Maas Group in Australien für einen Unternehmenswer Milliarden australische Dollar (bargeld- und schuldenfrei).

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
217,60 EUR 2,90 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Maas Group Holdings Ltd Registered Shs
2,42 EUR -0,88 EUR -26,67%
Charts|News|Analysen

Laut Mitteilung des Heidelberger Baustoffriesen Heidelberg Materials handelt es sich bei Maas um den führenden Anbieter von Zuschlagstoffen, Transportbeton und Asphalt in den östlichen Bundesstaaten New South Wales, Queensland sowie Victoria. Der Kaufpreis entspreche nach Synergien dem 8,4-fachen des erwarteten Pro-forma-EBITDA in den zwölf Monaten nach Abschluss der Transaktion, erklärte der DAX-Konzern.

"Mit der Akquisition beschleunigen wir unseren Wachstumskurs", sagte Vorstandschef Dominik von Achten. "Wir ergänzen unsere bestehende Marktpräsenz in attraktiven Regionen und nutzen dabei erhebliche Synergien."

Dem erworbenen Unternehmen gehören 40 Steinbrüche, 22 Transportbetonwerke, zwei Asphaltwerke sowie eine Recyclinganlage. Die Belegschaft besteht aus mehr als 1.000 Mitarbeitern. Ein Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte erwartet.

Die Heidelberg Materials-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,01 Prozent auf 217,80 Euro.

DOW JONES

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
30.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
