Qiagen-Finanzchef stellt höhere Ausschüttungen in Aussicht
DOW JONES--Qiagen-Finanzvorstand Roland Sackers hat den Aktionären des Diagnostikspezialisten eine weitere Erhöhung ihrer Rendite in Aussicht gestellt. "Wir werden mit Sicherheit überlegen, ob wir für die Hauptversammlung einen Dividenerhöhungsvorschlag einreichen werden und auch neue Aktienrückkaufprogramme", sagte Sackers in der Pressekonferenz zu den Zahlen des abgelaufenen Jahres.
Qiagen hatte erst zu Jahresbeginn einen synthetischen Aktienrückkauf über 500 Millionen Dollar umgesetzt und im vergangenen Jahr erstmalig eine Dividende gezahlt.
Zu Berichten, wonach Qiagen strategische Optionen prüfe, unter anderem auch einen potenziellen Verkauf, wollte sich Sackers nicht äußern. "Zu Marktkommentaren geben wir keine Stellung ab", sagte er.
Es sei jedoch die Aufgabe eines jeden Unternehmens, regelmäßig zu prüfen, was seinen Investoren den meisten Wert einbringe, sagte er. Qiagen unterziehe sich dieser Aufgabe zusammen mit dem Aufsichtsrat regelmäßig. "Wir fühlen uns sehr wohl mit unserem organischen Wachstumsmöglichkeiten insgesamt aufgestellt", fügte der Finanzchef hinzu.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/brb
(END) Dow Jones Newswires
February 05, 2026 05:39 ET (10:39 GMT)
