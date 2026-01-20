DAX 24.531 -0,7%ESt50 5.859 -0,6%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.212 +1,2%Euro 1,1714 -0,1%Öl 64,70 +1,1%Gold 4.870 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie
Moody‘s wird zuversichtlicher für die RENK-Aktie: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS Moody‘s wird zuversichtlicher für die RENK-Aktie: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Qiagen NV Registered Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
45,11 EUR -1,91 EUR -4,05 %
STU
53,24 USD +5,67 USD +11,92 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,39 Mrd. EUR

KGV 119,69 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A41HBE

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0015002SN0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol QGEN

Jefferies & Company Inc.

QIAGEN Buy

11:46 Uhr
QIAGEN Buy
Aktie in diesem Artikel
Qiagen NV Registered Shs
45,11 EUR -1,91 EUR -4,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 US-Dollar belassen. Analyst Tycho Peterson verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dem zufolge der Laborspezialist und Diagnostikkonzern "strategische Optionen", inklusive eines Verkaufs, erwäge. Auch wenn sich das Management noch nicht geäußert habe, sei der Zeitpunkt nicht nur angesichts des im November bekanntgegebenen Abschieds des Konzernchefs Thierry Bernard "günstig wie nie", schrieb Peterson. Er hält ein Interesse an Qiagen von mehreren Anbietern für möglich, da es dies bereits in der Vergangenheit mehrfach gegeben habe. Dabei könne Qiagen nach dem Ende der Corona-Pandemie mit einem Produktportfolio punkten, das "hochgradig differenziert" sei. Hinzu komme, dass die Börsenbewertung von Qiagen trotz einer überzeugenden geschäftlichen Wachstumsbasis derjenigen der Wettbewerber hinterherhinke. Ein Übernahmepreis von 60 Dollar je Aktie hält Peterson für angemessen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Qiagen NV Registered Buy

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tycho Peterson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Qiagen NV Registered Shs

11:46 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
20.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 QIAGEN Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Qiagen NV Registered Shs

finanzen.net Papier unter der Lupe UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt mittags nach
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX mit Abgaben
finanzen.net QIAGEN Aktie News: Anleger schicken QIAGEN am Mittwochmittag ins Plus
finanzen.net Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet QIAGEN-Aktie mit Buy
dpa-afx Kreise: Qiagen abermals im Zentrum von Übernahmeinteresse
finanzen.net QIAGEN-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
Dow Jones QIAGEN-Aktie in Grün: Punktlandung 2025 und optimistischer Ausblick auf 2026
Zacks Qiagen (QGEN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Qiagen (QGEN) Up 6.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Zacks Qiagen (QGEN) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
Zacks Why Qiagen (QGEN) is a Top Value Stock for the Long-Term
MotleyFool Qiagen (QGEN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Qiagen (QGEN) Q3 Earnings
Zacks Qiagen (QGEN) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
EQS Group EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN announces CEO transition plan
RSS Feed
Qiagen NV Registered Shs zu myNews hinzufügen