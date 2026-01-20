DAX24.521 -0,7%Est505.857 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.212 +1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl64,82 +1,3%Gold4.865 +2,1%
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Papier unter der Lupe

UBS AG: Neutral für QIAGEN-Aktie

21.01.26 12:28 Uhr
QIAGENs Schicksal? UBS AG vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der QIAGEN-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
45,22 EUR -2,49 EUR -5,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Dan Leonard verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Laborspezialist und Diagnostikkonzern "strategische Optionen" erwäge. Derartige Artikel prägten das Investmentumfeld seit November 2019, als Thermo angeblich Interesse bekundete, was im März 2020 in einem Übernahmeangebot gipfelte. Die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, ob sich dieser jüngste Bericht konkretisieren werde, sei schwierig. Leonard sieht zwei Knackpunkte: Die Wachstumsziele von Qiagen und die tatsächliche Entwicklung sowie die große Bewertungsspanne innerhalb der Vergleichsgruppe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der QIAGEN-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 12:12 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 44,94 EUR nach oben. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 939.753 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 9,9 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

