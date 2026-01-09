QIAGEN-Aktie in Grün: Punktlandung 2025 und optimistischer Ausblick auf 2026
QIAGEN hat nach den Worten von CEO Thierry Bernard seine Prognosen im abgelaufenen Geschäftsjahr erreicht.
"Wir haben unsere wichtigsten Ziele für 2025 erreicht und starten mit starker Dynamik in das Jahr 2026", erklärte der Manager des Diagnostikkonzerns in einer Mitteilung. Das DAX-Unternehmen werde sich auf die Förderung der Produktvermarktung, regulatorische Meilensteine und Innovationen im Bereich Automatisierungssysteme konzentrieren, heißt es darin.
QIAGEN hatte auf einem Kapitalmarkttag im Juni 2024 das Ziel ausgegeben, in fünf Wachstumsbereichen bis 2028 einen Jahresumsatz von 2 Milliarden US-Dollar zu erzielen.
2026 will das Unternehmen mit neuen Produkten die adressierbaren Märkte erweitern, um die installierte Basis seiner Automatisierungssysteme zu vergrößern und die wiederkehrenden Umsätze mit Verbrauchsmaterialien und Software über das gesamte Spektrum zu stärken. Geplant seien außerdem neue Zulassungsanträge.
Im XETRA-Handel gewinnt die QIAGEN-Aktie zeitweise 0,65 Prozent auf 40,25 Euro.
