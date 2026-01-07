DAX 25.297 +0,0%ESt50 6.048 +0,7%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.605 +0,3%Euro 1,1610 -0,3%Öl 63,88 -2,3%Gold 4.601 -0,5%
QIAGEN Aktie

40,10 EUR +0,61 EUR +1,53 %
HAN
47,30 USD +0,30 USD +0,63 %
BTT
Marktkap. 8,73 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A40ZZU

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0015002CX3

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol QGEN

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen beim fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Diagnostikspezialist habe seine Mittelfristziele für Wachstumstreiber unlängst bestätigt, schrieb Sven Kürten am Donnerstag. Ein synthetischer Aktienrückkauf reduziere die Aktienzahl um fünf Prozent und steigere den Gewinn je Aktie um etwa 3 Prozent jährlich in seinen Schätzungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 12:48 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:11 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: QIAGEN Kaufen

Unternehmen:
QIAGEN N.V.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
39,92 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
40,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu QIAGEN N.V.

14:21 QIAGEN Kaufen DZ BANK
20.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 QIAGEN Kaufen DZ BANK
11.11.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

finanzen.net Analyse im Blick QIAGEN-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen QIAGEN-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
Dow Jones QIAGEN-Aktie in Grün: Punktlandung 2025 und optimistischer Ausblick auf 2026
finanzen.net DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QIAGEN-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Nachmittag stärker
finanzen.net QIAGEN Aktie News: Anleger greifen bei QIAGEN am Mittag zu
finanzen.net QIAGEN Aktie News: QIAGEN am Vormittag gesucht
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu
Zacks Qiagen (QGEN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Qiagen (QGEN) Up 6.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Zacks Qiagen (QGEN) International Revenue in Focus: Trends and Expectations
Zacks Why Qiagen (QGEN) is a Top Value Stock for the Long-Term
MotleyFool Qiagen (QGEN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Qiagen (QGEN) Q3 Earnings
Zacks Qiagen (QGEN) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
EQS Group EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN announces CEO transition plan
