FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen beim fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Diagnostikspezialist habe seine Mittelfristziele für Wachstumstreiber unlängst bestätigt, schrieb Sven Kürten am Donnerstag. Ein synthetischer Aktienrückkauf reduziere die Aktienzahl um fünf Prozent und steigere den Gewinn je Aktie um etwa 3 Prozent jährlich in seinen Schätzungen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 12:48 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 13:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
|Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
39,92 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
40,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
