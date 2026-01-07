DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Qiagen beim fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Diagnostikspezialist habe seine Mittelfristziele für Wachstumstreiber unlängst bestätigt, schrieb Sven Kürten am Donnerstag. Ein synthetischer Aktienrückkauf reduziere die Aktienzahl um fünf Prozent und steigere den Gewinn je Aktie um etwa 3 Prozent jährlich in seinen Schätzungen./ag/tih

