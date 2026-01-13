DAX 25.297 +0,0%ESt50 6.048 +0,7%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.605 +0,3%Euro 1,1610 -0,3%Öl 63,88 -2,3%Gold 4.601 -0,5%
GSK Aktie

21,75 EUR +0,03 EUR +0,14 %
STU
20,09 CHF +0,13 CHF +0,66 %
BRX
Marktkap. 86,59 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1780 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
17,80 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

14:26 GSK Underweight Barclays Capital
14.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
07.01.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Europa: Anleger lassen STOXX 50 mittags steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Montagnachmittag
finanzen.net FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Start zurück
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
