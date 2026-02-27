DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.008 -1,3%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
So schätzen die Analysten die GSK-Aktie im Februar 2026 ein

28.02.26 18:00 Uhr
Aktien
Aktien
GSK PLC Registered Shs
24,80 EUR 0,01 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Februar 2026 haben 13 Analysten eine Einschätzung der GSK-Aktie vorgenommen.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 19,47 GBP, was einem erwarteten Abschlag von 2,54 GBP zum aktuellen LSE-Stand der GSK-Aktie von 22,01 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.24,50 GBP11,3126.02.2026
Barclays Capital19,00 GBP-13,6826.02.2026
UBS AG19,40 GBP-11,8626.02.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-22,7625.02.2026
Barclays Capital19,00 GBP-13,6825.02.2026
Barclays Capital19,00 GBP-13,6820.02.2026
Deutsche Bank AG19,00 GBP-13,6819.02.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)20,00 GBP-9,1317.02.2026
Jefferies & Company Inc.24,50 GBP11,3113.02.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-22,7606.02.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-22,7605.02.2026
Deutsche Bank AG16,75 GBP-23,9005.02.2026
Jefferies & Company Inc.21,00 GBP-4,5904.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
26.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
26.02.2026GSK UnderweightBarclays Capital
26.02.2026GSK NeutralUBS AG
25.02.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026GSK UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
13.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
07.01.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026GSK NeutralUBS AG
19.02.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
17.02.2026GSK HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.02.2026GSK UnderweightBarclays Capital
25.02.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026GSK UnderweightBarclays Capital
20.02.2026GSK UnderweightBarclays Capital
06.02.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.

