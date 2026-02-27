So schätzen die Analysten die GSK-Aktie im Februar 2026 ein

Werte in diesem Artikel

Im Februar 2026 haben 13 Analysten eine Einschätzung der GSK-Aktie vorgenommen.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 19,47 GBP, was einem erwarteten Abschlag von 2,54 GBP zum aktuellen LSE-Stand der GSK-Aktie von 22,01 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 24,50 GBP 11,31 26.02.2026 Barclays Capital 19,00 GBP -13,68 26.02.2026 UBS AG 19,40 GBP -11,86 26.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -22,76 25.02.2026 Barclays Capital 19,00 GBP -13,68 25.02.2026 Barclays Capital 19,00 GBP -13,68 20.02.2026 Deutsche Bank AG 19,00 GBP -13,68 19.02.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 20,00 GBP -9,13 17.02.2026 Jefferies & Company Inc. 24,50 GBP 11,31 13.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -22,76 06.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -22,76 05.02.2026 Deutsche Bank AG 16,75 GBP -23,90 05.02.2026 Jefferies & Company Inc. 21,00 GBP -4,59 04.02.2026

Redaktion finanzen.net