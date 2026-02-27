So schätzen die Analysten die GSK-Aktie im Februar 2026 ein
Im Februar 2026 haben 13 Analysten eine Einschätzung der GSK-Aktie vorgenommen.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 19,47 GBP, was einem erwarteten Abschlag von 2,54 GBP zum aktuellen LSE-Stand der GSK-Aktie von 22,01 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|24,50 GBP
|11,31
|26.02.2026
|Barclays Capital
|19,00 GBP
|-13,68
|26.02.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|-11,86
|26.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-22,76
|25.02.2026
|Barclays Capital
|19,00 GBP
|-13,68
|25.02.2026
|Barclays Capital
|19,00 GBP
|-13,68
|20.02.2026
|Deutsche Bank AG
|19,00 GBP
|-13,68
|19.02.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20,00 GBP
|-9,13
|17.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|24,50 GBP
|11,31
|13.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-22,76
|06.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-22,76
|05.02.2026
|Deutsche Bank AG
|16,75 GBP
|-23,90
|05.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|21,00 GBP
|-4,59
|04.02.2026
