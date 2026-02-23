GSK Aktie
Marktkap. 102,03 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit einer Übernahme von 35Pharma setze der britische Pharmakonzern auf den Wirkstoff HS235 gegen Bluthochdruck, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine etwaige Kommerzialisierung dürfte in 100 auf Bluthochdruck spezialisierten Gesundheitszentren in den USA stattfinden./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
22,08 £
|Abst. Kursziel*:
-23,01%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
22,08 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,01%
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
