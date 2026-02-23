DAX 25.126 +0,6%ESt50 6.160 +0,7%MSCI World 4.564 +0,5%Top 10 Crypto 8,7230 +6,6%Nas 23.058 +0,9%Bitcoin 57.084 +5,0%Euro 1,1801 +0,2%Öl 70,78 -0,6%Gold 5.194 +1,0%
GSK Aktie

25,26 EUR +0,09 EUR +0,36 %
STU
22,08 GBP +0,07 GBP +0,32 %
LSE
Marktkap. 102,03 Mrd. EUR

KGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

15:51 Uhr
GSK Underweight
GSK PLC Registered Shs
25,26 EUR 0,09 EUR 0,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Telefonkonferenz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Mit einer Übernahme von 35Pharma setze der britische Pharmakonzern auf den Wirkstoff HS235 gegen Bluthochdruck, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine etwaige Kommerzialisierung dürfte in 100 auf Bluthochdruck spezialisierten Gesundheitszentren in den USA stattfinden./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 13:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
22,08 £		 Abst. Kursziel*:
-23,01%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
22,08 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,01%
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

15:51 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:46 GSK Underweight Barclays Capital
20.02.26 GSK Underweight Barclays Capital
19.02.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
17.02.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
