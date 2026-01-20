DAX 24.418 -1,2%ESt50 5.836 -1,0%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 75.483 +0,2%Euro 1,1738 +0,1%Öl 64,92 +1,4%Gold 4.862 +2,1%
UBS AG

GSK Neutral

13:26 Uhr
GSK Neutral
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
20,42 EUR 0,10 EUR 0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit Blick auf die Übernahme von Rapt Therapeutics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1940 Pence belassen. Der von Rapt entwickelte Antikörper Ozureprubart gegen Lebensmittelallergie passe gut in das Portfolio von GSK, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Längere Intervalle bei der Verabreichung und zur Anwendung auch bei Patienten, die bislang nicht behandelt werden konnten, erschienen ihm als attraktive Ansätze./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 11:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: GSK Neutral

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,40 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,84 £		 Abst. Kursziel*:
8,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

13:26 GSK Neutral UBS AG
20.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
16.01.26 GSK Neutral UBS AG
16.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 GSK Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

