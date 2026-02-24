DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7300 +6,6%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.714 +6,1%Euro1,1814 ±0,0%Öl70,97 -0,3%Gold5.165 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Strengeres Krypto-Verbot in China: Neue Regeln für Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung Strengeres Krypto-Verbot in China: Neue Regeln für Bitcoin, Stablecoins und Tokenisierung
Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausblick auf Zahlenwerk

Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

25.02.26 23:46 Uhr
Ausblick: Idorsia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor | finanzen.net

Idorsia legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Idorsia AG
3,75 CHF 0,13 CHF 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Idorsia veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Wer­bung

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,195 CHF je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,450 CHF je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 35,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 38,5 Millionen CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,9 Millionen CHF umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,415 CHF. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,450 CHF einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 212,1 Millionen CHF aus, nachdem im Zeitraum zuvor 112,5 Millionen CHF erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Idorsia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Idorsia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Nachrichten zu Idorsia AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung