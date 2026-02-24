DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,2%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.119 +1,3%Euro1,1803 +0,2%Öl71,22 ±0,0%Gold5.190 +0,9%
DAX vorbörslich in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Der Mac Mini als US-Pionier! Apples gigantische 600 Mrd. USD-Wette auf die Heimat!
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

25.02.26 08:20 Uhr
Munich Re-Aktie vor Zahlen im Blick: Das erwarten Experten von der Bilanz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | finanzen.net

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
548,20 EUR -1,40 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 7,21 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 7,58 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,75 Milliarden EUR - ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,36 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 47,51 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 42,78 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 63,70 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 69,30 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
19.02.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
30.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
26.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
21.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen