Munich Re-Aktie klettert: Dividende kräftig erhöht - Aktienrückkauf
Die Aktionäre der Munich Re können sich über eine höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe freuen.
Wie der DAX-Konzern mitteilte, plant er für 2025 mit einer Dividende von 24,00 Euro nach 20 Euro im Vorjahr und damit deutlich mehr als am Markt erwartet. Zudem will er bis April 2027 eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,25 Milliarden Euro zurückkaufen. Damit sollen insgesamt 5,3 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückfließen.
Die Munich Re wird am Donnerstag die Ergebnisse für 2025 vorlegen. Der Konzern hat sich eine Gewinnsteigerung auf 6 Milliarden Euro von 5,7 Milliarden Euro im Vorjahr vorgenommen.
Die Munich Re-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,91 Prozent höher bei 553,80 Euro.
DOW JONES
