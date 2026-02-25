DAX 25.291 +0,5%ESt50 6.195 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8395 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.578 +0,1%Euro 1,1816 +0,0%Öl 69,30 -2,4%Gold 5.177 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 Bayer BAY001 freenet A0Z2ZZ Amazon 906866 Gerresheimer A0LD6E Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Salesforce im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
542,40 EUR -13,00 EUR -2,34 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 71,13 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

13:21 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
542,40 EUR -13,00 EUR -2,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die unerwartet hohe Solvabilitätsrate sei ein Höhepunkt im Bericht des Rückversicherers, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Enttäuscht habe der Rückgang der Einnahmen in der Schaden- und Unfallabsicherung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
544,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,29%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
542,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,62%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
606,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

13:21 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:51 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
11:56 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Ausblick bleibt Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
finanzen.net RBC Capital Markets verleiht Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: So steht der DAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag zu
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Abschlägen
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re plans dividend of €24 per share for 2025 and resolves share buy-back with volume of up to €2,250mn
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Nathalie Haidegger-Rieß, sell
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Julia Christiane Jäkel-Wickert, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen