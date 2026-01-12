DAX25.379 -0,1%Est506.026 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +1,7%Nas23.734 +0,3%Bitcoin79.234 +1,4%Euro1,1667 ±-0,0%Öl64,64 +0,5%Gold4.590 -0,2%
Gesamtschäden

Munich Re-Aktie tiefer: Naturkatastrophenschäden 2025 erneut bei über 100 Milliarden US-Dollar

13.01.26 10:22 Uhr
Waldbrände, Hochwasser und Schwergewitter haben der Versicherungsbranche 2025 ein schadensreiches Jahr beschert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
523,80 EUR -2,20 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Laut Munich Re beliefen sich die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen auf 108 Milliarden US-Dollar. Sie sanken damit zwar im Vergleich zum Vorjahreswert von 147 Milliarden Dollar, übertrafen jedoch abermals die Marke von 100 Milliarden Dollar und entsprachen in etwa dem Zehnjahresdurchschnitt.

Die Gesamtschäden beliefen sich laut dem Naturkatastrophen-Bericht auf 224 Milliarden Dollar nach 368 Milliarden 2024. Etwa 17.200 Menschen kamen bei Naturkatastrophen weltweit ums Leben nach rund 11.000 im Vorjahr. Allein bei einem Erdbeben in Myanmar starben rund 4.500 Menschen.

Die für die Branche mit Abstand kostspieligste Naturkatastrophe waren die Waldbrände in und um Los Angeles im Januar 2025 mit 40 Milliarden US-Dollar. Es war gleichzeitig die bislang teuerste Waldbrand-Katastrophe aller Zeiten. Ebenfalls in den USA richtete im März eine Schwergewitter-Serie über dem Zentrum und dem Süden des Landes versicherte Schäden von 7 Milliarden Dollar an.

Die Hurrikan-Saison ging für die USA glimpflich aus. Das US-Festland wurde laut Munich Re erstmals seit zehn Jahren von keinem Wirbelsturm in Hurrikanstärke getroffen. Allerdings wurde Jamaika von Hurrikan "Melissa" verwüstet, der versicherte Schäden von 3 Milliarden Dollar verursachte.

In Europa waren Hagelstürme in Frankreich, Österreich und Deutschland das nach versicherten Werten teuerste Ereignis mit 0,8 Milliarden Dollar. Insgesamt verlief das Jahr in Europa mit etwa rund 5,5 Milliarden Dollar an versicherten Schäden relativ glimpflich. In der Region Asien-Pazifik summierten sich die versicherten Schäden auf rund 9 Milliarden Dollar - allerdings bei Gesamtschäden von 73 Milliarden.

Bei vielen extremen Ereignissen habe es einen relativ sicheren Einfluss des Klimawandels gegeben, so Munich Re. "In einer Welt im Fieber sind extreme Wetterkatastrophen wahrscheinlicher", sagte Tobias Grimm, Chefklimatologe der Munich Re. "2025 war wieder eines der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Damit waren die zwölf vergangenen Jahre die wärmsten überhaupt. Es gibt kein Zeichen der Entwarnung, der Klimawandel kann sich unter diesen Umständen weiter verschärfen."

Im XETRA-Handel verliert die Munich Re-Aktie zwischenzeitlich 0,34 Prozent auf 523,20 Euro.

DJG/mgo/sha

DOW JONES

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
10:16Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
17.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
11.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:16Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
05.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.2026Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
17.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen