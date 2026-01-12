DAX 25.382 -0,1%ESt50 6.024 +0,1%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +1,5%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 79.233 +1,4%Euro 1,1670 +0,0%Öl 64,81 +0,8%Gold 4.590 -0,2%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

522,60 EUR -2,80 EUR -0,53 %
STU
Marktkap. 68,28 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

10:16 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
522,60 EUR -2,80 EUR -0,53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einer Analyse der für Rückversicherer wichtigen Wetterdaten auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. 2025 sei eines der mildesten Jahre der Aufzeichnungen gewesen und die Rückversicherer seien bei der Hurrikan-Saison glimpflich davongekommen, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die jüngsten Überflutungen in Südostasien mit Blick auf die wirtschaftlichen Schäden in der Region immens gewesen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 06:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
523,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
522,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
611,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

