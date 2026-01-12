Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 68,28 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einer Analyse der für Rückversicherer wichtigen Wetterdaten auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. 2025 sei eines der mildesten Jahre der Aufzeichnungen gewesen und die Rückversicherer seien bei der Hurrikan-Saison glimpflich davongekommen, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die jüngsten Überflutungen in Südostasien mit Blick auf die wirtschaftlichen Schäden in der Region immens gewesen./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 06:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
600,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
523,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
522,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
611,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|10:16
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|10:16
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10:16
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.