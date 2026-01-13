DAX 25.305 -0,5%ESt50 6.015 -0,2%MSCI World 4.498 -0,5%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.423 -1,2%Bitcoin 82.994 +1,4%Euro 1,1654 +0,1%Öl 66,10 +1,0%Gold 4.609 +0,5%
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
257,90 EUR -3,25 EUR -1,24 %
STU
Marktkap. 201,58 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

UBS AG

14:31 Uhr
Siemens AG
257,90 EUR -3,25 EUR -1,24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklungen der Industrie-Automatisierung in China seien eindeutig positiv für die Münchner, schrieb Andre Kukhnin am Dienstag in seinem Branchenkommentar. Entgegen erheblicher Bedenken und Konkurrenzdruck durch das Unternehmen Inovance verwies der Experte auf Preissteigerungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 10:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
259,80 €		 Abst. Kursziel*:
-1,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
257,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,12%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
254,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

14:31 Siemens Buy UBS AG
09:11 Siemens Underweight Barclays Capital
13.01.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.01.26 Siemens Outperform Bernstein Research
