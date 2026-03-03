DAX24.097 +1,3%Est505.848 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 +3,9%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.368 +4,3%Euro1,1626 +0,1%Öl82,42 +0,6%Gold5.185 +1,9%
Pläne präsentiert

Siemens-Aktie gewinnt: Konzern investiert 200 Millionen Euro in neue Smart-Factory in Amberg

04.03.26 11:34 Uhr
KI übernimmt: Siemens macht Fabrikstandort Amberg zur Zukunftsschmiede - Aktie höher | finanzen.net

Siemens modernisiert den Produktions- und Entwicklungsstandort Amberg. Wie der Konzern mitteilte, investiert er rund 200 Millionen Euro in den Neubau einer "intelligenten" Fabrik für den Geschäftsbereich Smart Infrastructure, die bis 2030 entstehen soll.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
11,10 EUR -0,30 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Siemens AG
231,55 EUR 2,05 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Siemens will dort eine selbstlernende, autonome und sehr flexible Produktion aufbauen, die von Künstlicher Intelligenz mitgesteuert wird. Der Betrieb soll damit effizienter und nachhaltiger werden. Außerdem will Siemens schnell auf Marktentwicklungen reagieren können.

Die Siemens-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,70 Prozent auf 230,40 Euro.

DOW JONES

In eigener Sache

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
03.03.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens BuyUBS AG
13.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
