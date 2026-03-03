Siemens-Aktie gewinnt: Konzern investiert 200 Millionen Euro in neue Smart-Factory in Amberg
Siemens modernisiert den Produktions- und Entwicklungsstandort Amberg. Wie der Konzern mitteilte, investiert er rund 200 Millionen Euro in den Neubau einer "intelligenten" Fabrik für den Geschäftsbereich Smart Infrastructure, die bis 2030 entstehen soll.
Werte in diesem Artikel
Siemens will dort eine selbstlernende, autonome und sehr flexible Produktion aufbauen, die von Künstlicher Intelligenz mitgesteuert wird. Der Betrieb soll damit effizienter und nachhaltiger werden. Außerdem will Siemens schnell auf Marktentwicklungen reagieren können.
Die Siemens-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,70 Prozent auf 230,40 Euro.
DOW JONES
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images