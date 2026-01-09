DAX 25.305 -0,5%ESt50 6.015 -0,2%MSCI World 4.498 -0,5%Top 10 Crypto 13,00 +1,1%Nas 23.423 -1,2%Bitcoin 82.994 +1,4%Euro 1,1654 +0,1%Öl 66,10 +1,0%Gold 4.609 +0,5%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 40 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Broker bleibe ihr Favorit unter Europas Handelsplattformen, schrieb Analystin Haley Tam am Dienstagabend. Dies stehe unter der Maßgabe, dass er Wachstum mit einem vernünftigen Preis verbindet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,62 €		 Abst. Kursziel*:
15,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,02%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

14:26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09.01.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 43 Euro - 'Buy'
finanzen.net MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr eingefahren
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net flatexDEGIRO-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO changes legal form to a European Company (Societas Europaea, SE)
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO expands Group Management Board and appoints Jens Möbitz as Chief Operating Officer effective January 1, 2026
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
