Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 3,41 Mrd. EUR

WACKER CHEMIE AG
71,50 EUR -1,70 EUR -2,32%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wacker Chemie von 69 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ziele für 2026 hätten klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht. Zu verdanken sei dies vor allem den starken Einsparungen. Die Wacker-Aktien seien allerdings vergleichsweise teuer./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
73,10 €		 Abst. Kursziel*:
1,23%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
71,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:01 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
11.03.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx Keine Ausschüttung Siltronic-Aktie etwas schwächer: WACKER-CHEMIE-Beteiligung streicht Dividende Siltronic-Aktie etwas schwächer: WACKER-CHEMIE-Beteiligung streicht Dividende
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net WACKER CHEMIE Aktie News: WACKER CHEMIE haussiert am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX leichter
dpa-afx ROUNDUP 2: Wacker Chemie hält erneute Verluste in diesem Jahr für möglich
finanzen.net WACKER CHEMIE-Aktie dennoch deutlich höher: Dividende gestrichen - Keine Besserung am Markt in Sicht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Wacker Chemie auf 'Equal Weight' - Ziel 69 Euro
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich leichter
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter erholt - Ausblick beruhigt
