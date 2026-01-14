DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,71 -2,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.373 +0,1%Euro 1,1611 +0,0%Öl 63,88 +0,0%Gold 4.606 -0,2%
TSMC-Aktie stark: Analysten heben Kursziel an - Expansion in den USA nach Handelsdeal
Neue Aktien voraus? Diese sechs Unternehmen könnten 2026 die größten IPOs aller Zeiten hinlegen
WACKER CHEMIE Aktie

73,00 EUR +0,15 EUR +0,21 %
STU
Marktkap. 3,62 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

Barclays Capital

WACKER CHEMIE Equal Weight

08:01 Uhr
WACKER CHEMIE Equal Weight
WACKER CHEMIE AG
73,00 EUR 0,15 EUR 0,21%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Equal Weight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
73,60 €		 Abst. Kursziel*:
-6,25%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
73,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,48%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:01 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.12.25 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
16.12.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
02.12.25 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
mehr Analysen

