Warburg Research

Alzchem Group Buy

09:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege einen Hauch unter den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Freitag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

