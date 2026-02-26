DAX 25.328 +0,2%ESt50 6.154 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5065 -1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.868 -2,3%Euro 1,1804 +0,0%Öl 72,36 +2,0%Gold 5.185 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichtem Plus -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht. Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Ruhiger Wochenausklang nach Bilanzflut: DAX zeigt sich vor Inlationsdaten stabil Ruhiger Wochenausklang nach Bilanzflut: DAX zeigt sich vor Inlationsdaten stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alzchem Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
151,20 EUR -6,00 EUR -3,82 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,63 Mrd. EUR

KGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2YNT3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2YNT30

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALZCF

Warburg Research

Alzchem Group Buy

09:36 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
151,20 EUR -6,00 EUR -3,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege einen Hauch unter den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Freitag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
173,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
151,60 €		 Abst. Kursziel*:
14,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
151,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,42%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
174,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

09:36 Alzchem Group Buy Warburg Research
09:11 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Alzchem Group Buy Warburg Research
11.12.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Alzchem Group AG

dpa-afx Durchwachsene Zahlen AlzChem-Aktie fällt: Chemiekonzern bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück - Ergebnis über Plan AlzChem-Aktie fällt: Chemiekonzern bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück - Ergebnis über Plan
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX im Plus
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Alzchem blickt vorsichtig ins Jahr - Aktie nur kurz unter Druck
dpa-afx ROUNDUP: Alzchem blickt vorsichtig ins Jahr - Aktie unter Druck
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG erzielt Rekordjahr 2025: erneut Höchstwerte bei Umsatz und EBITDA dank bewährtem Fokus auf Spezialchemie und Ingredients
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen
TraderFox Stocks in Action: Nordex, SFC Energy, Auto1, Jost-Werke und Alzchem.
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG achieves record year in 2025: once again, record figures for sales and EBITDA thanks to proven focus on specialty chemicals and ingredients
EQS Group EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, sell
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG paves the way for continuity and further growth: Management Board contracts of Andreas Niedermaier and Andreas Lösler extended ahead of schedule
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG Resolves Share Buyback of up to 10 Million Euros
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG approves growth investments of around EUR 120 million for additional capacity in the sports, food and health sectors
EQS Group EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG: Investment program of around 120 million euros approved for further capacity expansion in creatine products
RSS Feed
Alzchem Group AG zu myNews hinzufügen