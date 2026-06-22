International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 23,39 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,67%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die entscheidende Frage laute derzeit, ob die europäischen Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne anpassten, sollte der Frieden in Nahost anhalten, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem Sommer könnten niedrigere Treibstoffpreise den Bedarf an Kapazitätskürzungen verringern. Im Sommer wäre der Verzicht auf mögliche Kapazitätskürzungen positiv für die Flughafenbetreiber, die das Verkehrsaufkommen in der Hochsaison bewältigen müssten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,80 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,39 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,60 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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