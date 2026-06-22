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International Consolidated Airlines Aktie

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Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

10:36 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,34 EUR -0,03 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die entscheidende Frage laute derzeit, ob die europäischen Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne anpassten, sollte der Frieden in Nahost anhalten, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem Sommer könnten niedrigere Treibstoffpreise den Bedarf an Kapazitätskürzungen verringern. Im Sommer wäre der Verzicht auf mögliche Kapazitätskürzungen positiv für die Flughafenbetreiber, die das Verkehrsaufkommen in der Hochsaison bewältigen müssten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,80 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,39 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,60 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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