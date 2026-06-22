BMW Aktie
Marktkap. 36,93 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 108 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die Münchener die Jahresziele für den Umsatz, die operative Marge (Ebit) und den Cashflow im Autogeschäft gesenkt hätten, habe er seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre gekürzt, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Outperform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
60,32 €
|Abst. Kursziel*:
40,92%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
60,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,34%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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