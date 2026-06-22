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Symbol BAMXF

Bernstein Research

BMW Outperform

08:41 Uhr
BMW Outperform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
60,14 EUR -0,88 EUR -1,44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BMW von 108 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem die Münchener die Jahresziele für den Umsatz, die operative Marge (Ebit) und den Cashflow im Autogeschäft gesenkt hätten, habe er seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre gekürzt, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
60,32 €		 Abst. Kursziel*:
40,92%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
60,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,34%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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