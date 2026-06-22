Ryanair Aktie
Marktkap. 26,77 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute derzeit, ob die europäischen Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne anpassten, sollte der Frieden in Nahost anhalten, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem Sommer könnten niedrigere Treibstoffpreise den Bedarf an Kapazitätskürzungen verringern. Im Sommer wäre der Verzicht auf mögliche Kapazitätskürzungen positiv für die Flughafenbetreiber, die das Verkehrsaufkommen in der Hochsaison bewältigen müssten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
26,10 €
|Abst. Kursziel*:
22,61%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
26,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,84%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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