DAX 24.733 -1,6%ESt50 6.211 -1,6%MSCI World 4.801 -0,4%Top 10 Crypto 8,0475 -3,0%Nas 26.167 -1,3%Bitcoin 54.580 -2,5%Euro 1,1408 -0,2%Öl 77,56 -0,8%Gold 4.103 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen tiefrot - KOSPI stürzt ab -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
In drei Tagen 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren: SpaceX-Aktie fällt unter ihren Erstschlusskurs In drei Tagen 600 Milliarden Dollar Börsenwert verloren: SpaceX-Aktie fällt unter ihren Erstschlusskurs
Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX muss Rückschlag hinnehmen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ryanair Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ryanair Aktien-Sparplan
26,05 EUR +0,13 EUR +0,50 %
STU
26,45 EUR +0,32 EUR +1,22 %
HAML
finanzen.net zero
Ryanair jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 26,77 Mrd. EUR

KGV 11,59
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1401Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYAOF

Bernstein Research

Ryanair Outperform

10:36 Uhr
Ryanair Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
26,05 EUR 0,13 EUR 0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute derzeit, ob die europäischen Fluggesellschaften ihre Kapazitätspläne anpassten, sollte der Frieden in Nahost anhalten, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem Sommer könnten niedrigere Treibstoffpreise den Bedarf an Kapazitätskürzungen verringern. Im Sommer wäre der Verzicht auf mögliche Kapazitätskürzungen positiv für die Flughafenbetreiber, die das Verkehrsaufkommen in der Hochsaison bewältigen müssten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 10:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Outperform

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,10 €		 Abst. Kursziel*:
22,61%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,84%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

10:36 Ryanair Outperform Bernstein Research
22.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
15.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
08.06.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
28.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Kontinuität Ryanair-Aktie fester: Vertrag von Konzernchef Michael O'Leary um sechs Jahre verlängert Ryanair-Aktie fester: Vertrag von Konzernchef Michael O'Leary um sechs Jahre verlängert
dpa-afx Michael O'Leary bleibt bis 2032 bei Ryanair-Chef
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair & Co. im Minus: Luftfahrtverband IATA senkt Gewinnprognose für Fluglinien
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein lässt Ryanair auf 'Outperform' - 'Fantastische Chance'
finanzen.net Analysten sehen bei Ryanair-Aktie Potenzial
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co. im Fokus: Airlines reicht Senkung der Ticketsteuer nicht aus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ryanair auf 27 Euro - 'Buy'
dpa-afx Lufthansa-Aktie gesucht: Eurowings nutzt in Lücken im Berliner Flugplan
finanzen.net Ryanair: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
RSS Feed
Ryanair zu myNews hinzufügen