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DZ BANK

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12:36 Uhr
Merck Kaufen
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Merck KGaA
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte das Analystenteam um Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Darmstädtern seien die Segmente Process Solutions und Advanced Solutions klare Gewinner des KI-Einsatzes, während die Auswirkungen auf den Bereich Discovery Solutions differenzierter zu betrachten seien./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Kaufen

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
133,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
133,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

12:36 Merck Kaufen DZ BANK
17.06.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.05.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Merck Kaufen DZ BANK
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