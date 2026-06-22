Merck Aktie
Marktkap. 57,78 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte das Analystenteam um Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Darmstädtern seien die Segmente Process Solutions und Advanced Solutions klare Gewinner des KI-Einsatzes, während die Auswirkungen auf den Bereich Discovery Solutions differenzierter zu betrachten seien./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Kaufen
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
133,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
133,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
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|Merck Kaufen
|DZ BANK
|12:36
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|12:36
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
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|26.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Merck Verkaufen
|DZ BANK
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
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|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Merck Hold
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|Jefferies & Company Inc.
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