Brenntag Aktie
Marktkap. 7,78 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers sei deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der angehobene Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche seiner Erwartung./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
53,16 €
|Abst. Kursziel*:
5,34%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
53,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,90%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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