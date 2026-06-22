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Symbol BNTGF

Warburg Research

Brenntag SE Hold

11:16 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers sei deutlich besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der angehobene Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche seiner Erwartung./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
53,16 €		 Abst. Kursziel*:
5,34%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
53,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,90%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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