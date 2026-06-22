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Symbol TSLA

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Tesla Neutral

08:01 Uhr
Tesla Neutral
Aktie in diesem Artikel
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 364 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob seine Absatzschätzung für das zweite Quartal und sieht sich nun rund ein Prozent über der Alpha-Konsensschätzung, aber eher am unteren Ende der Buy-Side-Erwartungen, wie er am Montagabend schrieb. Auf den Aktienkurs dürften die Absatzzahlen weniger Einfluss als in der Vergangenheit haben. Bei Tesla drehe sich das Narrativ inzwischen mehr um Themen wie die Robotaxis und den humanoiden Roboter Optimus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Neutral

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 364,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 405,05		 Abst. Kursziel*:
-10,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 403,56		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,80%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 412,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Tesla Neutral UBS AG
22.06.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
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