Tesla Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 364 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob seine Absatzschätzung für das zweite Quartal und sieht sich nun rund ein Prozent über der Alpha-Konsensschätzung, aber eher am unteren Ende der Buy-Side-Erwartungen, wie er am Montagabend schrieb. Auf den Aktienkurs dürften die Absatzzahlen weniger Einfluss als in der Vergangenheit haben. Bei Tesla drehe sich das Narrativ inzwischen mehr um Themen wie die Robotaxis und den humanoiden Roboter Optimus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scott Olson/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 364,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 405,05
|Abst. Kursziel*:
-10,13%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 403,56
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,80%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 412,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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