HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Da zu dem geplanten Effizienzprogramm des Chemieunternehmens noch nicht die damit verbundenen Kosten bekannt seien, habe er die Auswirkungen auf die eigenen Schätzungen bislang nicht berücksichtigt, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,05 €		 Abst. Kursziel*:
35,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,03%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,88 €

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

11:16 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
28.11.25 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
27.11.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.11.25 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

StockXperts Wacker Chemie: Eine spannende Spekulation mit großem Potenzial Wacker Chemie: Eine spannende Spekulation mit großem Potenzial
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus
finanzen.net WACKER CHEMIE-Aktie: Experten empfehlen WACKER CHEMIE im November mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel im Plus
dpa-afx WACKER CHEMIE-Aktie fällt: JPMorgan-Abstufung belastet
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fester
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der MDAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Wacker Chemie auf 'Underweight'
