Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
Tron: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten
WACKER CHEMIE Aktie

72,15 EUR +0,65 EUR +0,91 %
STU
Marktkap. 3,67 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

WACKER CHEMIE AG
72,15 EUR 0,65 EUR 0,91%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach vorläufigen Jahreseckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Einmalaufwendungen hätten die Resultate deutlich belastet, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Wie erwartet seien Umsatz und Gewinne angesichts einer schwachen Nachfrage sowie einer geringeren Kapazitätenauslastung deutlich zurückgegangen. Dazu gekommen seien negative Wechselkurseffekte und hohe Energiekosten in Deutschland./rob/gl/mis

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

09:56 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:31 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

StockXperts Wacker Chemie: Weiterer Rückenwind durch den Ausblick? Wacker Chemie: Weiterer Rückenwind durch den Ausblick?
finanzen.net MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ROUNDUP: Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025
dpa-afx WACKER CHEMIE-Aktie dennoch stark: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie schwächeln nach Zahlen nur kurz
Dow Jones Wacker Chemie verfehlt Jahresprognose und schreibt rote Zahlen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX mit Abgaben
StockXperts Wacker Chemie: Direkt wieder im Rally-Modus
