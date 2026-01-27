DAX24.890 ±-0,0%Est506.008 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 +0,9%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.171 ±-0,0%Euro1,1988 -0,5%Öl67,65 -0,1%Gold5.282 +2,0%
AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie schwächeln nach Zahlen nur kurz

28.01.26 09:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
69,50 EUR -2,95 EUR -4,07%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von WACKER CHEMIE sind am Mittwoch nach ihren Geschäftszahlen nur kurzzeitig unter Druck geraten. Nach schwachem Xetra-Start und Rutsch an die 21-Tage-Linie drehten sie schnell ins Plus und gehörten zuletzt mit plus 2,7 Prozent sogar zu den Favoriten im MDax. Auf der Handelsplattform Tradegate hatten sie vorbörslich noch fast 5 Prozent unter ihrem Xetra-Schluss vom Vortag gelegen.

Wacker verfehlte mit dem operativen Gewinn selbst die zuletzt deutlich gesunkenen Markterwartungen noch klar verfehlt, kommentierte der Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan. Allerdings: um Sonderaufwendungen für das laufende Sparprogramm bereinigt, liegt der Gewinn nur etwas unter der Markterwartung.

Die Eckdaten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 seien sehr schwach, so Udeshi weiter. Abgesehen vom generell schwierigen Branchenumfeld habe Wacker auch noch unter eigenem Lagerbestandsabbau gelitten, der zu deutlich geringerer Kapazitätsauslastung geführt habe, so der Experte. Gleichwohl habe der Lagerbestandsabbau in Kombination mit niedrigeren Investitionen zu einem starken freien Finanzmittelfluss (FCF) geführt.

Peter Spengler von der DZ Bank sieht allerdings nur geringen Anpassungsbedarf für seine Schätzungen und den Marktkonsens, wie er in seiner ersten Reaktion schrieb. Das Sparprogramm sei ja bereist angelaufen. Die nächsten Kurstreiber sieht er in den finalen Zahlen und dem ersten Ausblick auf 2026./ag

