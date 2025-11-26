DAX 23.791 +0,3%ESt50 5.657 +0,0%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,37 +0,0%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.800 +1,0%Euro 1,1588 -0,1%Öl 63,30 +0,4%Gold 4.158 -0,1%
WACKER CHEMIE Aktie

WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das vom Spezialchemiekonzern nun quantifizierte Einsparziel vom mehr als 300 Millionen Euro und der Abbau von über 1.500 Stellen sollten helfen, die jährliche Kosteninflation von rund drei Prozent zu kompensieren, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Über die damit verbundenen Umsetzungskosten wolle das Unternehmen Anfang 2026 informieren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 05:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 05:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
66,05 €		 Abst. Kursziel*:
-4,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
66,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,26%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

13:01 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
12:26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.11.25 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
12.11.25 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

WACKER CHEMIE AG zu myNews hinzufügen