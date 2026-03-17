UBS AG

BNP Paribas Buy

12:11 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen der französischen Großbank dürfte eine Neubewertung folgen und überschüssiges Kapital über Aktienrückkäufe ausgeschüttet werden, schrieb Jason Napier am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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