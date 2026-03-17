BNP Paribas Aktie
Marktkap. 94,54 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen der französischen Großbank dürfte eine Neubewertung folgen und überschüssiges Kapital über Aktienrückkäufe ausgeschüttet werden, schrieb Jason Napier am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
109,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,09 €
|Abst. Kursziel*:
23,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,84%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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