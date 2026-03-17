Sartorius vz. Aktie
Marktkap. 14,03 Mrd. EURKGV 110,18 Div. Rendite 0,30%
WKN 716563
ISIN DE0007165631
Symbol SUVPF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 304 Euro auf "Buy" belassen. Die mittelfristigen Zielvorgaben des Labor- und Pharmazulieferers deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy
|Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
304,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
226,10 €
|Abst. Kursziel*:
34,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
225,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,81%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
265,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
