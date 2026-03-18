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Ausblick: Nemetschek SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

18.03.26 23:49 Uhr
Ausblick: Nemetschek SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Nemetschek SE.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
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Nemetschek SE wird am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

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Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,549 EUR je Aktie gegenüber 0,450 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 11,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 323,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 290,9 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,89 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,52 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 1,19 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 995,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
17.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
30.01.2026Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
29.01.2026Nemetschek SE NeutralUBS AG
17.12.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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