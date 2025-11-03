DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
Nemetschek Aktie

96,95 EUR -2,35 EUR -2,37 %
STU
Marktkap. 11,55 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290

ISIN DE0006452907

Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Underweight

09:06 Uhr
Nemetschek SE Underweight
Nemetschek SE
96,95 EUR -2,35 EUR -2,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Bausoftware-Spezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Joseph George am Dienstag. Da das Wachstum zudem stärker den Umsätzen im Bereich Bau als denen aus mehrjährigen Verträgen im Bereich Design geschuldet sei, dürfte der Markt dies angesichts des jüngst schwächeren Aktienkurses begrüßen. Die schwächere Geschäftsentwicklung im Medienbereich könnte jedoch die Bedenken im Bereich KI verstärken. Die beibehaltenen Jahresziele dürften zudem Schätzungsanhebungen durch Analysten dämpfen./rob/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
101,00 €		 Abst. Kursziel*:
-0,99%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
96,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,36 €

Analysen zu Nemetschek SE

09:06 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
