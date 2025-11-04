Nemetschek Aktie
Marktkap. 11,55 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Michael Briest geht in seinem Resümee der Quartalszahlen vom Dienstagabend davon aus, dass die Bausoftware-Tochter Bluebeam beim Erreichen eines prozentual zweistelligen Wachstums eine wichtige Triebfeder wird. Eine nur schwache Erholung im Kundenkreis der Medienbranche dürfte aber seiner Einschätzung nach weiterhin im Mittelpunkt der KI-Befürchtungen der Anleger stehen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Neutral
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
137,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
99,55 €
|Abst. Kursziel*:
38,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
98,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,17%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
127,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
