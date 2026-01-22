DAX24.575 -1,0%Est505.956 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.460 -1,4%Euro1,1952 -0,1%Öl69,62 +1,3%Gold5.500 +1,5%
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien letztlich in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Deutsche Grundstücksauktionen: Operative Wende 2025 erreicht
Euroraum-Wirtschaftsstimmung zu Jahresbeginn stark verbessert
Zuversichtlich für 2026

Nemetschek-Aktie dennoch in Rot: Milliardenmarke beim Umsatz geknackt

29.01.26 10:54 Uhr
Nemetschek-Aktie dennoch schwächer: Umsatz-Milliarde erreicht! | finanzen.net

Der Softwarehersteller Nemetschek hat im vergangenen Jahr erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro geknackt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
77,00 EUR 0,50 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Erlöse stiegen 2025 vorläufigen Berechnungen zufolge um knapp ein Fünftel auf rund 1,2 Milliarden Euro, wie das auf die Bau- und Medienbranche spezialisierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte Nemetschek auch von der Übernahme von GoCanvas.

Wer­bung

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 23,3 Prozent auf 371,1 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 31,2 Prozent. Umsatz und Profitabilität lagen den Angaben zufolge im Rahmen der Prognose des Unternehmens sowie der Analystenschätzungen. Das Unternehmen hatte erst im Sommer seine Umsatzprognose erhöht.

Im Schlussquartal verzeichnete Nemetschek weiteres Wachstum. So stiegen die Erlöse um knapp 12 Prozent auf 325,3 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen den Angaben zufolge von einer anhaltend starken Entwicklung im Bau-Segment. Die operative Marge erreichte 32,9 Prozent.

Nemetschek habe sowohl bei Umsatz als auch beim operativen Ergebnis neue Rekordwerte erzielt, kommentierte Konzernchef Yves Padrines die Jahreszahlen. Die fortschreitende Digitalisierung und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Bauwirtschaft eröffneten dem Unternehmen erhebliche zusätzliche Wachstumspotenziale. "Vor diesem Hintergrund blicken wir sehr zuversichtlich auf das Jahr 2026 und darüber hinaus und sehen uns bestens aufgestellt und erwarten weiteres starkes, nachhaltiges und profitables Wachstum."

Wer­bung

Die im MDAX notierte Aktie zeigte sich noch vorbörslich stark, konnte jedoch dann zum offiziellen Handelsauftakt nicht von den Eckdaten profitieren. Das Papier schwankte zunächst um seinen Vortagesschluss, bevor es am späten Vormittag etwas stärker ins Minus drehte. Vor gut einer Woche hatte die Aktie mit 72,80 Euro noch einen Tiefpunkt seit November 2023 erreicht - nach fast halbierten Kursen seit August. Aktuell notiert die Aktie um 76 Euro.

In einer ersten Einschätzung schrieb JPMorgan-Analyst Joseph George, Gegenwind durch Währungseffekte hätten das Schlussquartal belastet. Währungsbereinigt habe Nemetschek beim Umsatz in dem Jahresviertel zwar besser abgeschnitten als erwartet, die Marge sei jedoch einen Tick schwächer ausgefallen als angenommen.

Ausführliche Zahlen und die Prognose für 2026 will Nemetschek am 19. März veröffentlichen.

Via XETRA gibt die Nemetschek-Aktie zeitweise 1,18 Prozent auf 75,65 Euro nach.

/nas/tav/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Nemetschek Group

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
28.01.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
07.01.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
17.12.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
07.01.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
24.11.2025Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.11.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
04.11.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

