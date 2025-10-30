DAX 23.798 -1,4%ESt50 5.616 -1,1%MSCI World 4.384 -0,3%Top 10 Crypto 14,19 -0,1%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.889 -1,7%Euro 1,1492 -0,3%Öl 64,08 -1,2%Gold 3.997 -0,1%
Nemetschek Aktie

Marktkap. 11,55 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290

ISIN DE0006452907

Symbol NEMTF

UBS AG

Nemetschek SE Neutral

11:51 Uhr
Nemetschek SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal habe es für den Bausoftwareanbieter keine Spur von Gegenwind gegeben, schrieb Michael Briest am Dienstag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek Neutral

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
137,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
95,50 €		 Abst. Kursziel*:
43,98%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
95,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,28%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

11:51 Nemetschek Neutral UBS AG
09:06 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Ausblick bekräftigt Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der TecDAX am Dienstagmittag
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag verlustreich
dpa-afx ROUNDUP: Nemetschek verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht - Aktie verliert
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Abschläge
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group continues its very strong and profitable growth in Q3 2025 and reconfirms its updated guidance for the full year 2025
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
