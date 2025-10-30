Nemetschek Aktie
Marktkap. 11,55 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal habe es für den Bausoftwareanbieter keine Spur von Gegenwind gegeben, schrieb Michael Briest am Dienstag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nemetschek Neutral
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
137,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
95,50 €
|Abst. Kursziel*:
43,98%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
95,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,28%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
127,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
