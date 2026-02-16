DAX 24.960 -1,2%ESt50 6.109 -0,4%MSCI World 4.522 -0,7%Top 10 Crypto 8,4580 +1,7%Nas 22.623 -1,2%Bitcoin 55.419 -3,0%Euro 1,1808 +0,1%Öl 72,26 +0,8%Gold 5.211 +2,1%
Santander Aktie

10,90 EUR +0,14 EUR +1,26 %
STU
9,99 CHF +0,21 CHF +2,17 %
BRX
Marktkap. 157,83 Mrd. EUR

KGV 11,07
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

RBC Capital Markets

Santander Outperform

08:01 Uhr
Santander Outperform
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,90 EUR 0,14 EUR 1,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Der Marktkonsens sei nach den jüngsten Resultaten und dem Kauf der US-Bank Webster etwas durcheinander geraten, schrieb Benjamin Toms am Sonntag in seiner Kaufempfehlung vor dem Investorentag Ende des Monats. Er berücksichtigt nun all dies auch in seinem Bewertungsmodell. Im europäischen Bankenvergleich seien die Spanier sehr attraktiv./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 17:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Outperform

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,25 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
10,76 €		 Abst. Kursziel*:
13,83%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
10,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

09:41 Santander Buy Deutsche Bank AG
08:01 Santander Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Santander Buy UBS AG
16.02.26 Santander Buy UBS AG
13.02.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net Santander-Anlage EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 12,25 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Santander stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will US-Bank Webster kaufen - Gewinn steigt 2025
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden Dollar kaufen
dpa-afx Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen
Benzinga P/E Ratio Insights for Banco Santander
Zacks Banco Santander-Brazil (BSBR) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
Financial Times How Santander took a $12bn gamble on cracking the US
Benzinga Earnings Breakdown: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander: Q4 Earnings Insights
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Assessment
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
Benzinga Insights into Banco Santander Q4 Earnings
