Santander Aktie
Marktkap. 157,83 Mrd. EURKGV 11,07
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Der Marktkonsens sei nach den jüngsten Resultaten und dem Kauf der US-Bank Webster etwas durcheinander geraten, schrieb Benjamin Toms am Sonntag in seiner Kaufempfehlung vor dem Investorentag Ende des Monats. Er berücksichtigt nun all dies auch in seinem Bewertungsmodell. Im europäischen Bankenvergleich seien die Spanier sehr attraktiv./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 17:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Santander Outperform
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,25 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
10,76 €
|Abst. Kursziel*:
13,83%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
10,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
