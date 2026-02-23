Santander Aktie
Marktkap. 160,35 Mrd. EURKGV 11,07
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander kurz vor einem Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,25 Euro belassen. Das Interesse der Anleger dürfte sich vor allem auf die Kostenkontrolle der spanischen Großbank richten, schrieb Benjamin Toms in einem Ausblick am Mittwoch. Auch das Potenzial bei den Ausschüttungen dürfte dort Thema sein./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Santander Outperform
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,25 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
10,91 €
|Abst. Kursziel*:
12,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
11,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,12%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
