Top News
Rekord bei ETF-Sparplänen im Jahr 2025: Beliebter denn je bei Anlegern Rekord bei ETF-Sparplänen im Jahr 2025: Beliebter denn je bei Anlegern
BayWa-Aktie weit im Plus: Niederländische Tochter verkauft BayWa-Aktie weit im Plus: Niederländische Tochter verkauft
Santander Aktie

Santander Aktien-Sparplan
11,02 EUR +0,26 EUR +2,40 %
STU
10,06 CHF +0,35 CHF +3,56 %
BRX
Marktkap. 160,35 Mrd. EUR

KGV 11,07
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

RBC Capital Markets

Santander Outperform

13:56 Uhr
Santander Outperform
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
11,02 EUR 0,26 EUR 2,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander kurz vor einem Investorentag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,25 Euro belassen. Das Interesse der Anleger dürfte sich vor allem auf die Kostenkontrolle der spanischen Großbank richten, schrieb Benjamin Toms in einem Ausblick am Mittwoch. Auch das Potenzial bei den Ausschüttungen dürfte dort Thema sein./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:36 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,25 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
10,91 €		 Abst. Kursziel*:
12,24%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
11,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,12%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

