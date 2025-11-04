DAX23.820 -1,3%Est505.618 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 ±0,0%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.921 -1,7%Euro1,1496 -0,2%Öl64,06 -1,2%Gold3.996 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025 HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausblick bekräftigt

Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert

04.11.25 12:42 Uhr
Nemetschek-Aktie dreht ins Minus: Im 3Q deutlich profitabler | finanzen.net

Nemetschek hat im dritten Quartal seinen profitablen Wachstumskurs dank der guten Umsätze aus Subskription und SaaS fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
98,00 EUR -1,05 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf Segmentbasis trugen vor allem die beiden Segmente Design und Build zur soliden operativen Entwicklung bei dem im MDAX und TecDAX notierte Softwareunternehmen bei. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Nemetschek.

Wer­bung

Der Umsatz stieg um 15,8 Prozent bzw. währungsbereinigt um 20 Prozent auf 293,1 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von Vara Research 292 Millionen Euro prognostiziert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 24,9 Prozent auf 95,2 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge rückte entsprechend auf 32,5 Prozent von 30,1 Prozent vor. Hier hatte die Analystenprognose auf 31,8 Prozent gelautet. Unter dem Strich verdiente Nemetschek 55,3 Millionen Euro, 40,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

"Die anhaltend sehr erfolgreiche Entwicklung der Nemetschek Group zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer Strategie", sagte CEO Yves Padrines. "Angesichts unserer bisherigen sehr guten Geschäftsentwicklung sind wir sehr optimistisch, dass wir unsere Ziele für 2025 vollumfänglich erreichen."

Für 2025 erwartet der Konzern weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20 bis 22 Prozent. Darin enthalten ist die im Vorjahr übernommene GoCanvas. Nemetschek hatte die Umsatzprognose im Juli erhöht. Die EBITDA-Marge soll weiterhin bei 31 Prozent liegen. Die Margenprognose berücksichtigt einen Verwässerungseffekt durch die Übernahme und außerordentliche Effekte aus der unerwarteten Insolvenz eines Zahlungsdienstleisters.

Wer­bung

JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Bausoftware-Spezialisten habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Joseph George am Dienstag. Da das Wachstum zudem stärker den Umsätzen im Bereich Bau als denen aus mehrjährigen Verträgen im Bereich Design geschuldet sei, dürfte der Markt dies angesichts des jüngst schwächeren Aktienkurses begrüßen. Die schwächere Geschäftsentwicklung im Medienbereich könnte jedoch die Bedenken im Bereich KI verstärken. Die beibehaltenen Jahresziele dürften zudem Schätzungsanhebungen durch Analysten dämpfen.

Nemetschek-Aktie im Fokus

Die Quartalsbilanz des Software-Entwicklers kommt nur zeitweise gut an: Im Handelsverlauf dreht die Aktie ins Minus und fällt um 4,60 Prozent auf 95,40 Euro. Zuvor hatten die Papiere vom Zwischenhoch bei 138,50 Euro fast 30 Prozent eingebüßt.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
11:51Nemetschek SE NeutralUBS AG
09:06Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11:51Nemetschek SE NeutralUBS AG
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:06Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen