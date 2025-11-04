DAX 23.912 -0,2%ESt50 5.642 -0,3%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 14,01 +1,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.914 +1,6%Euro 1,1471 -0,1%Öl 64,18 -0,3%Gold 3.976 +1,1%
Nemetschek Aktie

Marktkap. 11,55 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290

ISIN DE0006452907

Symbol NEMTF

Nemetschek SE
99,80 EUR 2,10 EUR 2,15%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 140 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beruhigenderweise habe das Management des Bausoftwareanbieters durchschnittliches Wachstum im mittleren 10-Prozent-Bereich für die kommenden Jahre avisiert, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. Nachdem der Wandel hin zu Abo-Modellen fast abgeschlossen sei, könne das Thema KI die Anlagestory prägen. Jennings kappte ihre Wachstumsschätzung für 2026, aber hob sie für 2028 an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
99,25 €		 Abst. Kursziel*:
36,02%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
99,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,27%
Analyst Name:
Alice Jennings 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

