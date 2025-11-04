Nemetschek Aktie
Marktkap. 11,55 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 140 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beruhigenderweise habe das Management des Bausoftwareanbieters durchschnittliches Wachstum im mittleren 10-Prozent-Bereich für die kommenden Jahre avisiert, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. Nachdem der Wandel hin zu Abo-Modellen fast abgeschlossen sei, könne das Thema KI die Anlagestory prägen. Jennings kappte ihre Wachstumsschätzung für 2026, aber hob sie für 2028 an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
99,25 €
|Abst. Kursziel*:
36,02%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
99,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,27%
|
Analyst Name:
Alice Jennings
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
127,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
