Nemetschek Aktie

Jefferies & Company Inc.

Nemetschek SE Buy

08:01 Uhr
Nemetschek SE Buy
Nemetschek SE
91,90 EUR 1,75 EUR 1,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 110 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Bereich Bausoftware stehe in der Digitalisierung noch relativ am Anfang, schrieb Charles Brennan in seiner am Sonntag veröffentlichten Kaufempfehlung. Nemetschek dürfte hier besonders stark wachsen - gerade dank der Bluebeam-Software./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 05:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
89,50 €		 Abst. Kursziel*:
22,91%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
91,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,70%
Analyst Name:
Charles Brennan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:01 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Nemetschek Overweight Barclays Capital
05.11.25 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Nemetschek Neutral UBS AG
Nachrichten zu Nemetschek SE

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Nemetschek mit 'Buy' - Ziel 110 Euro
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX leichter
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE fällt am Freitagvormittag
finanzen.net TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group continues its very strong and profitable growth in Q3 2025 and reconfirms its updated guidance for the full year 2025
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
