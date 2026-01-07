DAX 25.154 +0,1%ESt50 5.957 +0,9%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.644 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,27 -0,7%Gold 4.474 -0,1%
Heute im Fokus
DAX steigt -- Asiens Börsen schließen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

65,85 EUR -0,35 EUR -0,53 %
STU
65,70 EUR -0,50 EUR -0,76 %
GVIE
Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AR94

ISIN NL0012044747

Symbol SHPPF

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
10:41 Uhr

10:41 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
65,85 EUR -0,35 EUR -0,53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal von 214 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke hätten bei den Anlegern erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Geschäfts mit rezeptfreien Arzneimitteln ausgelöst, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2025 und 2026./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
65,85 €		 Abst. Kursziel*:
203,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
65,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
203,72%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
154,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

10:41 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.01.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital
07.01.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
07.01.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
