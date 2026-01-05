International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 22,74 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach einer Investorenveranstaltung der Airline-Holding auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das Treffen die Attraktivität des Anlagehintergrund erneut unterstrichen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf das Potenzial für höhere Aktionärsrenditen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:45 / EST
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,99 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,59 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
