RBC Capital Markets

International Consolidated Airlines Outperform

08:01 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines S.A.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Ruairi Cullinane aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine makroökonomischen Annahmen einschließlich günstigeren Treibstoffs und hob seine Investitionsschätzungen bis 2028 an. An seinen Gewinnschätzungen für die Airline bis 2026 ändere sich wenig, während er den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 mehr als zwei Prozent höher sieht als bisher. IAG sei attraktiv bewertet./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,79 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:01 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10.12.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
08.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
01.12.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Lufthansa-Aktie schwächelt: Lufthansa, Air France-KLM und IAG können für portugiesische Airline TAP bieten
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren verdient
MotleyFool What Has BA Stock Done For Investors?
Zacks IAG or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Benzinga Jim Cramer Turns Bullish On Boeing&#39;s Comeback, Says He&#39;s &#39;Leaning&#39; Towards &#39;Monstrous 2026&#39; For BA
Zacks BA vs. GD: Who's the Clear Leader in the Defense Modernization Boom?
Financial Times M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline
Zacks Are Transportation Stocks Lagging International Consolidated Airlines Group (ICAGY) This Year?
Zacks BA Stock Underperforms Industry YTD: What Should You Do Now?
BBC Heathrow should be expanded without moving M25, says BA boss
