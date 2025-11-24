DAX 23.529 +0,3%ESt50 5.604 +0,5%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,85 -2,8%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 74.993 -0,7%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,43 -0,3%Gold 4.164 +0,8%
DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
International Consolidated Airlines Aktie

4,44 EUR -0,03 EUR -0,56 %
STU
4,15 CHF -0,01 CHF -0,26 %
BRX
Marktkap. 20,28 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

International Consolidated Airlines S.A.
4,44 EUR -0,03 EUR -0,56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 Pence belassen. Nach einem durchwachsenen dritten Quartal für die europäische Luftfahrtbranche sähen die Trends für das Schlussquartal ein wenig besser aus, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Das Winter-Wachstum bleibe aber wohl moderat. Unter den Fluggesellschaften bevorzugt Irving mittelfristig IAG. Bei den Flughafenbetreibern zieht er Fraport und Aena den Konkurrenten Aeroports de Paris und Flughafen Zurich vor./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 18:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,75 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

10:56 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.11.25 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
mehr Analysen

