Danone Aktie

76,66 EUR +0,18 EUR +0,24 %
STU
71,43 CHF +0,53 CHF +0,74 %
BRX
Marktkap. 48,41 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

UBS AG

Danone Buy

14:11 Uhr
Danone Buy
Danone S.A.
76,66 EUR 0,18 EUR 0,24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 86 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,78 €		 Abst. Kursziel*:
23,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,92%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

14:11 Danone Buy UBS AG
07.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Danone Outperform Bernstein Research
30.12.25 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.12.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
Nachrichten zu Danone S.A.

dpa-afx Weltweit Nestlé-Aktie tiefer: Rückruf von Babynahrung auf mindestens 50 Länder aus Nestlé-Aktie tiefer: Rückruf von Babynahrung auf mindestens 50 Länder aus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Danone-Aktie schwächelt nach Anti-Subventionsabgabe Chinas: Strafzölle auf EU-Milchprodukte
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
GlobeNewswire Danone: Executive Committee Change
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
